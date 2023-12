Caccia all’ultimo dolce per la tavola: "Pampepati e panettoni, vendite ok"

Mancano ormai quattro giorni al Natale e i ferraresi si stanno preparando per organizzare i tradizionali pranzi e cenoni in famiglia. Dopo un bel piatto di cappelletti e una fetta di salama da sugo, non può mancare il dolce. I dessert che popolano di più le tavole estensi sono i classici pampepati, panettoni e pandori. Già da vari giorni le prenotazioni e gli acquisti di questi prodotti sono schizzati, d’altronde come ogni anno quando ci si avvicina alle feste. Come testimoniato da alcuni titolari di pasticcerie, bar e forni del centro storico, le vendite dei dolci natalizi stanno andando a gonfie vele. "I nostri prodotti sono già tutti sold out", dice il titolare della pasticceria Chocolat. Anche al Leon D’Oro il titolare Marco Paganelli è soddisfatto di come sta andando la vendita dei prodotti del suo locale: "Come tutti gli anni abbiamo una buona risposta della clientela, anche se per ora la gente prende cose molto commerciali e di solito qualche giorno prima del Natale le persone comprano maggiormente i panettoni di nostra produzione". Mentre sui pampepati la questione è un pò diversa come ci spiega sempre Paganelli. "Il pampepato è legato soprattutto ai flussi turistici ed è un dolce che viene venduto tutto l’anno".

Anche alla pasticceria Caffè del Corso stanno procedendo le compere dei dolci tradizionali del Natale. La pasticceria per la prima volta produce i panettoni. Il titolare Antonio Pigozzi vede con positività l’andamento delle vendite del mese di dicembre e dice: "Siamo ai livelli dello scorso anno, che è stato ottimo". Avverte però anche i suoi clienti: "Cercate di venire prima di Natale e Santo Stefano, che altrimenti facciamo più fatica a servirvi". Filippo Scacchetti del Bar Ariosto racconta come i propri prodotti natalizi stiano andando via bene in questi giorni: "Stiamo cominciando, perché avendo dolci di alta pasticceria, questi finiranno sulle tavole ferraresi solo nei giorni di festa". Spostandoci in via San Romano lo staff del panificio Perdonati ci parla del proprio panettone artigianale. "Di solito lo vendiamo l’ultima settimana prima di Natale per far sì che il prodotto sia fresco". Anche all’angolo tra via Ripagrande e Porta Reno non manca l’aria di Natale nel Panificio Cappelli. Il titolare Massimo Cappelli: "Con l’avvicinarsi delle feste c’è sempre più ricerca di prodotti particolari e locali,come il pampepato, i mandorlini, la tenerina. Siamo contenti di come risponde il pubblico ferrarese alla nostra produzione artigianale e anche se manca qualche giorno siamo soddisfatti".

Insomma dalle parole dei titolari delle varie pasticcerie del centro pare che le tavole dei ferraresi durante le feste saranno ancora più dolci.

Federico Besio