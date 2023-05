Cacciatori di tartufo in gara al parco

La gara di ricerca del tartufo prevista per domenica 14 maggio in occasione della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato è stata posticipata, causa maltempo, a oggi a partire dalle 9 sempre nel parco Giulio Colombani, a due passi dal centro di Portomaggiore. Il 14 oltre alla gara era previsto anche un pranzo a base di tartufo, questa volta sarà soltanto una gara: saranno nascoste delle esche nel parco, che dovranno essere scoperte dai cani. L’iniziativa è a cura dell’associazione tartufai, ci saranno premi per i primi tre classificati e selezionati dalla giuria.