Cadf, serve un letturista di terzo livello

Cadf, società a totale partecipazione pubblica per la gestione in house del servizio idrico integrato in 13 comuni della provincia, assume personale con una selezione pubblica per titoli ed esami per una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di ‘Letturista – 3° livello’. Il profilo ricercato sarà adibito, singolarmente o in squadra, alle attività di rilievo dei consumi dei contatori e di segnalazione di anomalie mediante l’utilizzo di tablet o palmari. Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore gas-acqua, comprendente assegno per nucleo familiare se dovuto ed ogni altra indennità. La sede di lavoro sarà a Codigoro o nel territorio dei comuni soci dell’azienda. L’inquadramento contrattuale avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge.