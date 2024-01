Caldarone (Fd’I): : "Persi molti servizi ed è allarme sicurezza"

"A quasi tre anni dall’insediamento di questa amministrazione, i cittadini di Cento e delle frazioni, hanno perso servizi importanti e vivono nell’abbandono". Parole forti espresse da Francesca Caldarone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Il sindaco non lotta per i cittadini ma accetta in silenzio le decisioni di Bonaccini – prosegue –. Siamo stanchi di questa politica che non ha come priorità le esigenze della città, che spegne le luci d’inverno lasciando al buio i ragazzi mentre vanno a scuola, che non agisce contro gli spacciatori e i delinquenti che si aggirano per la piazza indisturbati in pieno giorno, che non fa nulla per rendere i parchi sicuri, che non investe per agevolare il commercio, che litiga con le associazioni, che non aggiusta le strade tranne via Orologi, che toglie i parcheggi dell’ospedale dedicati ai pazienti e ai visitatori, che approva i bilanci sulla sanità nonostante siano proiettati a chiudere i reparti del nostro ospedale come già accaduto per la maternità e a depotenziare il pronto soccorso". E che, prosegue, "preferisce non debellare il degrado ma investire su un dormitorio che costerà milioni di euro di soldi pubblici. Una politica che assume dipendenti senza migliorare nessun servizio per i centesi". Il focus si sposta poi sulle frazioni. "I paesi sono stati letteralmente abbandonati, hanno perso servizi e hanno creduto alla bugia raccontata da questa amministrazione in campagna elettorale – conclude –. L’unica salvezza è sperare nelle dimissioni anticipate di questa giunta, prima che sia tardi per iniziare a lavorare seriamente ed esclusivamente per il bene dei cittadini e non per quelli di partito".