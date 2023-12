Camicie nere in Africa, la ricerca di Lucarelli

Martedì alle 17, nella sala conferenze dell’Istituto di storia contemporanea verrà presentato il libro ‘Le camicie nere in Africa. 1923-1943’ (Mursia 2023) di Niccolò Lucarelli. Ne parlerà con l’autore Andrea Baravelli (Unife). Nell’ambito degli studi storiografici assistiamo alla prepotente riscoperta del passato coloniale italiano. Dopo decenni di oblio, molti giovani studiosi stanno confrontandosi con il tema del rapporto con l’Africa. S’inscrive in questo filone anche la ricerca di Lucarelli, dedicata a un aspetto a lungo sottaciuto: quello dell’attività oltremare delle camicie nere della Milizia, fin dal 1923 impiegate per compiti non sempre conformi con l’originaria intenzione di Mussolini. La presentazione del libro a Ferrara, città fondamentale per la storia del primo fascismo, pare funzionare da ponte ideale, capace di collegare le brume padane alle sabbie roventi di Tobruk.