‘Cammin... Andos’ sulle mura. Una domenica di solidarietà

Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Cammin... Andos’. Si tratta di una camminata non competitiva di 7 chilometri per promuovere e sensibilizzare la prevenzione del carcinoma mammario e l’attenzione nei confronti delle donne operate al seno. L’appuntamento è domenica dalle 9.30, con partenza prevista alle 10 in piazza San Giorgio, con percorso sulle mura estensi. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi e LyondellBasell, con il contributo dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore Cristina Coletti, la presidente di Andos Marcella Marchi e il direttore del centro ricerche Giulio Natta-LyondellBasell Antonio Mazzucco. "Quella di domenica – spiega l’assessore Coletti – è un’iniziativa di grande valore, in quanto fondata su principi fondamentali come prevenzione della salute, solidarietà e aggregazione".

Marchi ha ringraziato l’amministrazione comunale, Csi e LyondellBasell. "Da sempre – ha detto – ci battiamo per l’importanza degli esercizi fisici, poiché l’attività fisica è un grosso fattore di diminuzione del rischio non solo per le malattie cardiovascolari e dell’obesità, ma anche per quelle oncologiche". La camminata è aperta a tutti e anche agli amici a quattro zampe. È possibile iscriversi direttamente sul posto, in piazza San Giorgio, a partire dalle 9.30 di domenica. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ad Andos Ferrara.

Mario Tosatti