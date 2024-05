Camminata a San Martino per uno stile di vita sano

Camminando a San Martino. Si tratta dell’iniziativa organizzata dalla A.S.D. San Martino 2023 in collaborazione con la società Polisportiva Putinati, Pro Social di San Martino e Avis locale. L’appuntamento è per oggi pomeriggio con inizio alle 16.30 e termine previsto per le 20 circa. Verrà proposta ai partecipanti l’attività della corsa podistica non competitiva e la camminata ludico motoria lungo un percorso di 6 km circa. I partecipanti partiranno dal campo sportivo comunale di San Martino e passeranno dal paese, comprendendo sia strade asfaltate che terreni sterrati, per poi fare capolinea nuovamente al campo sportivo. La finalità della manifestazione sarà la promozione di uno stile di vita sano, attivo e consapevole, nonché della pratica quotidiana dell’attività fisica come prevenzione alle malattie.