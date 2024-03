Camminate della salute sulle Mura: "Coniugare sport e sano stile di vita"

Ritornano le ‘Camminate della Salute. Si tratta della quinta edizione del programmo di passeggiate assististe lungo le mura estensi, che nell’ultimo anno ha visto quasi trecento partecipanti. Un progetto, che coniuga sport con un sano stile di vita, scatterà mercoledì 3 aprile alle 18 per tutti i mercoledì fino al 25 settembre sempre alla stessa ora. Il ritrovo sarà al piazzale San Giovanni al parcheggio della Farmacia Comunale 1. L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, all’interno del progetto ‘palestre della salute per l’attività motoria adattata’ certificate dalla Regione.

I dettagli sono stati presentati ieri, presenti l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, i gestori di Esercizio Vita Medical Fitness e promotori del progetto "Camminate della Salute" Luca Pomidori e Michele Felisatti, il direttore del servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Usl di Ferrara Marco Cristofori, Silvia Merli di Cna Ferrara, Silvia Pulvirenti di ConfCooperative Ferrara, il vicepresidente Lilt Ferrara Rodolfo Pazzi, Mirko Baraldi dell’associazione Diabete Ferrara ADIFE, Dario Pelizzola dell’associazione Diabete Copparo Adico.

"Un’iniziativa che si ripropone – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – con lo scopo di favorire il benessere dei cittadini. Rivolgo un plauso sincero a tutti i partner coinvolti da Esercizio Vita per la realizzazione di questo progetto, che vuole promuovere un’attività apparentemente banale come una camminata, ma che in realtà è una delle fonti primarie di salute perché previene l’insorgenza di tante patologie. Ringrazio davvero i partner e tutti i cittadini che sceglieranno di esserci".

Nei loro interventi Luca Pomidori e Michele Felisatti hanno illustrato le finalità del progetto e come partecipanti. In dettaglio si può accedere nel gruppo di cammino prenotando una valutazione funzionale preliminare, da effettuarsi al Centro Esercizio Vita Medical Fitness alla Città del Ragazzo. Un primo incontro individuale che consiste in un colloquio con l’interessato, e nel test di cammino con analisi/elaborazione dell’Indice di Funzionalità Cardiocircolatoria - Ifc e misurazione dei parametri metabolici. Questa seduta individuale è obbligatoria per l’avviamento al gruppo di cammino più idoneo. Al termine della valutazione, insieme al report, verrà consegnato il kit Esercizio Vita per le camminate (zaino in tela e maglietta) con prospetto appuntamenti e regolamento.

Mario Tosatti