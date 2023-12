Campetto e scuola, milioni nel piatto

È stato individuato ieri mattina dagli uffici tecnici il nuovo sito del campo da calcetto di via Zanardi, dove sorgerà la nuova scuola Manzoni con un investimento di 3 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr. Borgo Punta non rimarrà senza campetto. La nuova area di gioco sarà costruita in un parco a 10 minuti a piedi di distanza dal precedente, nell’area dove sorgerà anche il nuovo skate park di via Caretti, un progetto dal valore di 440mila euro che prevede la realizzazione di una nuova pista skate estesa su circa 1050 metri quadrati. Per il nuovo campetto sportivo è stato previsto un intervento di circa 30mila euro, da realizzare nei prossimi mesi. Quanto alla nuova scuola Manzoni, sarà dotata di nove classi, un auditorium e una nuova area parcheggio, con spazi esterni per l’attività didattica e tecnologie avanzate per l’apprendimento.