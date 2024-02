Campetto recintato. Bergami: "Mossa elettorale"

Il Comune di Poggio Renatico ha rimesso mano al campetto che ora si trova nuovamente protetto, creando un’area sicura. "Tanti di noi sono cresciuti nel campetto di via San Carlo, ma negli ultimi tempi le storiche recinzioni erano consumate dalla ruggine e alcune parti sono state rimosse, per evitare incidenti – dice il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Bergami – Adesso finalmente abbiamo una nuova recinzione, pulita, ordinata e rimovibile in caso di manifestazioni. Si tratta di un piccolo ma importante passo in attesa della riqualificazione dell’area in programma". Ci sono dunque tutte le premesse per un campetto che sarà ancora più bello e funzionale. Sulla recinzione del campetto è anche Francesca Bergami (nella foto), candidata sindaco per Siamo Poggio, a parlare di un "intervento che era atteso da almeno tre anni, quando un bambino aveva quasi perso un occhio. Siamo felici che grazie alle sollecitazioni del nostro gruppo sia stata cambiata la recinzione del campetto di via San Carlo – dice –. Erano recinzioni vecchie e arrugginite, parte di un degrado che avevamo denunciato l’ultima volta nel corso del consiglio comunale del 28 settembre scorso". E prosegue raccontando i fatti. "Nell’interpellanza, relativa alle pessime condizioni dell’intera area, avevano denunciato anche la pericolosità del campetto, una situazione peraltro nota da tempo all’amministrazione comunale, dal momento che già nell’aprile 2021 si era verificato un incidente. L’intervento non è stato certamente celere, se dal 2021 la comunità lo stava attendendo, l’abbiamo atteso ’solo’ tre anni. Finalmente, grazie alle prossime elezioni alle porte, è arrivato. Alla giunta è mancata sin qui l’operatività, ma non difetta del tempismo elettorale".