Campi sportivi, si cambia. Bando per le concessioni

Campi di calcio di Bondeno e Burana in concessione alle associazioni sportive. Tempo di candidature. Impegni da rinnovare alla luce di un progetto. Il comune di Bondeno infatti, ha pubblicato l’avviso di concessione in gestione dei campi da calcio di Bondeno ‘Ferruccio Pollastri’ e di Burana. Tutto parte dal primo luglio per due annate sportive fino al 30 luglio 2026. Ci sono ancora dieci giorni di tempo per presentare la domanda. La scadenza infatti è il 19 giugno ma entro il 14 hanno la possibilità di fare richiesta per un sopralluogo. Si possono candidare tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le federazioni sportive nazionali, le polisportive che svolgono attività sportiva comparabile con la destinazione degli impianti. Un lavoro esemplare che le società hanno svolto fin qua.

Il campo da calcio ‘Pollastri’ di Bondeno, oltre al campo regolamentare, ha anche un campetto di allenamento, di spogliatoi e servizi generali e di tribuna. L’impianto di Burana, ha un campo da calcio regolamentare, una struttura coperta con gli spogliatoi e i servizi generali. E proprio il campo di Burana è stato riaperto due anni fa, dopo un lungo tempo di chiusura e di abbandoni, grazie ad un corposo interveto di manutenzione dell’amministrazione comunale. Erano stati rifatti dalle nuove panchine, indispensabili per arrivare all’omologazione, la nuova tinteggiatura degli spogliatoi, fino alla sostituzione dell’impianto elettrico e alla manutenzione di quello idrico e della caldaia Ha avuto una nuova vita grazie alla Asd Bondeno Calcio e in questi anni ha ospitato gli allenamenti e le partite in casa delle squadre juniores, giovanissimi ed esordienti.

Intanto però è tempo di rinnovo. L’impegno di chi l’avrà in concessione è quello di farsi carico del pagamento delle utenze che poi il Comune rimborserà, del servizio di custodia e guardiania dei beni, della pulizia e igienizzazione dei locali, della manutenzione ordinaria. Inoltre, chi otterrà la gestione degli impianti dovrà anche applicare "tariffe calmierate" a favore di iniziative del settore giovanile, dovrà poi "garantire la realizzazione di progetti di inclusione sociale – si legge nel bando – e assicurare agli istituti scolastici comunali l’utilizzo dei campi per lo svolgimento dell’attività motoria durante l’orario delle lezioni". Campi sportivi e impianti che vivono grazie all’impegno di associazioni sportive che hanno dimostrato in questi anni ‘ in campo’ l’impegno di chi diffonde i valori dello sport mettendosi in gioco ogni giorno per i giovani.

Claudia Fortini