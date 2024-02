"Canali e centro, basta col degrado"

"Qualsiasi manifestazione pubblica deve garantire il rispetto dell’ambiente che la ospita e la tutela del patrimonio monumentale e paesaggistico perché la bellezza della città e la sua cura devono essere al centro delle preoccupazioni del governo comunale". Ad affermarlo, in una nota, è la capogruppo de’ La Città Futura-M5S Sandra Carli Ballola che ritiene necessaria maggior attenzione per il centro cittadino: "Già da tempo i cittadini di Comacchio segnalano lo stato di degrado delle pietre e dei canali di Comacchio dopo le innumerevoli feste che attraversano la città, pensando così, con eventi effimeri, di risolvere la desertificazione che attanaglia il centro storico, dove i negozi vuoti e le case in vendita aumentano sempre di più". E quanto successo a seguito della prima sfilata del Carnevale sull’acqua di domenica scorsa, "con la spazzatura gettata nei canali dagli operatori della coop. Brodolini", secondo Carli Ballola "non fa che accentuare scandalosamente l’assenza di cura e di controlli e di disposizioni per la protezione delle pietre e delle acque di una città così fragile come la nostra. Non si tratta di fare del singolo operatore della cooperativa Brodolini, ripreso da un video, il capro espiatorio di una situazione che invece da tempo si protrae sotto gli occhi di tutti e di cui chiediamo conto all’Amministrazione comunale". Per la consigliera comunale, "il patrimonio cittadino non può essere sfruttato a piacimento da chiunque".