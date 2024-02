Carnevale dei ragazzi, due domeniche di festa e... divieti

Nelle giornate di domenica 4 e 11 febbraio è previsto a Portomaggiore lo svolgimento del “Carnevale dei Ragazzi 2024”, pertanto, come indicato nell’ordinanza comunale, dalle 13.30 alle 20.30 sono previsti i seguenti regolamenti. Divieto di circolazione in piazza Giovanni XXIII, in via Dante Alighieri nel tratto compreso tra l’intersezione con via Statuto e piazza Umberto I e in piazza Umberto I, tratto compreso tra via Dante Alighieri e piazza Umberto I in corrispondenza dei civici 13 e 32; Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Giovanni XXIII, in via Dante Alighieri nel tratto compreso tra l’intersezione con via Statuto e piazza Umberto I e in piazza Umberto I, tratto compreso tra via Dante Alighieri e piazza Umberto I in corrispondenza dei civici nn. 13 e 32. In caso di maltempo in una delle date programmate, l’evento avrà luogo anche domenica 18 febbraio con le medesime condizioni e restrizioni di circolazione e sosta.