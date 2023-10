Carnevale di Cento 2024: iniziata la vendita online dei biglietti

CENTO

La macchina del carnevale è sempre più attiva e da ieri è aperta la biglietteria on line per partecipare all’edizione 2024. "E’ già possibile acquistare i biglietti per il Carnevale di Cento dal sito www.carnevalecento.com – fanno sapere i Manservisi dai loro canali social - Ci vediamo in piazza. Cento Carnevale d’Europa: l’ombelico del mondo". Per le domeniche del 28 gennaio 2024, 4, 11, 18, 25 febbraio, il biglietto in prevendita, intero, è di 17 euro più i diritti di prevendita, per i gruppi organizzati di minimo 25 persone è previsto il costo ridotto di 14 euro e per fruire dello sconto è necessaria la prenotazione a gruppi@carnevalecento.com mentre per i bambini al di sotto del 1.20 mt l’ingresso è gratuito. Anche le associazioni carnevalesche hanno aperto le iscrizioni per diventare figuranti e andare a ballare davanti al carro, 5 grandi opere di cartapesta che a settembre si sono iniziate a svelare mostrando titoli e bozzetti. I Mazalora si presentano con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ esortando a trovare la forza di non mollare davanti alle avversità, il Risveglio sarà con ‘Un cielo pieno di stelle’ invitando a proteggere i propri sogni, I Ragazzi del Guercino parlano delle paure con ‘Non fuggire, affrontalo’, i Fantasti100 lanciano la sfida con "Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’ parlando di uguaglianza e infine, i Toponi, cercheranno di difendere il loro primo posto con ‘Siamo come HIkikomori’, tra il peso delle aspettative e la resilienza.

l.g.