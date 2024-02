Carnevale, gran finale rinviato. Il maltempo blocca le sfilate

COMACCHIO

Il gran finale dell’undicesima edizione del Carnevale sull’Acqua di Comacchio è stato rinviato a domenica 18 febbraio. La decisione, comunicata ufficialmente ieri, è stata assunta dagli organizzatori in accordo con l’Amministrazione Comunale di Comacchio a causa delle previsioni meteo non favorevoli per la giornata di domani. Quindi, l’appuntamento è rimandato di una sola settimana per un evento che, alla prima sfilata di domenica scorsa, ha già riscosso un grande successo in termini di pubblico. Tante le persone che hanno assistito allo spettacolo curato dalla Cooperativa sociale Girogirotondo con il patrocinio del Comune di Comacchio e la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio. Il programma della festa, che si terrà dunque il prossimo 18 febbraio, prenderà il via dal mattino con la sfilata degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Comacchio e San Giuseppe con ben 370 bambine e bambini coinvolti. Dalle 14, poi, partirà la sfilata delle dodici barche allegoriche realizzate dalle associazioni locali, che salperanno dal monumentale Trepponti portando divertimento e brio lungo i canali cittadini e si contenderanno l’ambita ‘Forcola’: l’associazione ‘I Filipponi’ con le barche a tema ‘Fenici e contenti’ e ‘Che ne sanno i 2000’; l’Asd Il Movimento con ‘Vivere A Colori’; l’associazione H2O con ‘Team Nascar’; il Coordinamento Volontario Comunale Comacchiese con ‘Il Sahara’; l’associazione Al Batal con ‘I Diaval Canaia’; l’associazione Racing Team con ‘Barbie’; l’associazione Marasue con ‘I sogni nel cassetto’; l’associazione La Forcola con ‘Batman’; l’associazione I Birichen con ‘Charleston’; la Sea Cycling con ‘Inside Out’ e l’associazione Maravie con ‘La Cina è vicina’. Ad alternarsi al passaggio delle barche, saranno le coreografie sulla scalinata del Trepponti delle associazioni di danza VL Fusionlab, Asd Il Movimento, La Bottega degli Artisti, Asd My Life e Asd Body Fly, e dei gruppi a piedi Peter Sisters, Dogato Sisters & Friends, Bollicine e Mon Amour. Il tutto presentato dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati, assieme alla direttrice della Cooperativa Girogirotondo Carla Carli. Non mancherà la mascotte della manifestazione, Forcolina, che assieme al proprio accompagnatore solcherà i canali cittadini, oltre alle numerose iniziative di intrattenimento che animeranno il centro storico per una giornata all’insegna dell’intrattenimento e della spensieratezza. Poi, il Carnevale sull’acqua tornerà in versione serale estiva, sabato 22 giugno.

Valerio Franzoni