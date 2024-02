Carnevale in costume e in piscina. Premiazioni per le maschere baby

CODIGORO

Appuntamento domani alla piscina comunale di Codigoro con il "Wibit Family Day Edizione Carnevale". Nell’impianto natatorio di viale della Resistenza un "Carnevale rigorosamente in costume - aggiungono gli organizzatori - ma ovviamente anche in costume da bagno", per una festa dedicata ai più giovani, con il percorso Wibit in vasca grande, per i più piccoli con l’acqua calda in vasca piccola, con lo scivolo e tutti i giochi per divertirsi. Nella piscina è stato allestito, dopo il successo al debutto, un percorso gonfiabile, lungo venti metri e alto due da affrontare genitori e bimbi assieme, al fine di cimentarsi in una simpatica competizione. Saranno inoltre premiate le maschere di Carnevale dei bimbi con un ingresso al nuoto libero e tante altre occasioni per sottolineare l’importanza del nuoto come disciplina completa sia per tenersi in forma sia per tentare di ottenere buoni piazzamenti in campo sportivo. Festa anche per i più grandi, con sempre le corsie per il nuoto Libero e alle 16,30 lezione di Acquafitness gratuita per tutti e opportuno prenotare il posto chiamando lo 0533.670734 oppure il 324.8209442. L’impianto sta vivendo un rilancio, dopo i rischi della chiusura.

c.c.