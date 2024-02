Carnevale, l’atto finale. Oggi il miglior carro

CENTO

In queste settimane il Cento Carnevale d’Europa firmato Ivano e Riccardo Manservisi ha mostrato tutta la sua potenza e il suo appeal richiamando a Cento decine di migliaia di persone e oggi vedrà il suo gran finale, con la proclamazione del carro vincitore di questa spettacolare edizione, la lettura del testamento di Tasi e poi il magico spettacolo piromusicale alla Rocca. Dopo un anno di lavoro e 4 domeniche di sfilata con migliaia di occhi puntati sui 5 enormi colossi di cartapesta, le associazioni carnevalesche avranno il verdetto della giuria che nelle scorse domeniche ha votato ma di certo, non dovranno dimenticare i tanti applausi ricevuti dal pubblico che ha sempre gremito piazza Guercino, piazza Rocca e il corso, gli occhi sgranati e stupefatti dei bambini e la loro gioia nel portare a casa uno dei tanti doni piovuti dalle torrette. Pensando all’ordine di sfilata di oggi, a vincere, sarà il naufrago che ha saputo trasformarsi in aviatore dei Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’? Sarà l’ennesimo successo dei Toponi, campioni uscenti, con ‘Siamo come Hikikomori’ parlando di chiusura dei giovani? O avrà fatto breccia l’urlo di inclusione dei Fantasti100 con ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’? Saranno i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’ ad aver sconfitto le paure e alzare la coppa o si aggiungerà una stella nel firmamento del Risveglio che ha celebrato i 40 anni con ‘Un cielo pieno di stelle’?.

Di certo anche quest’ anno le associazioni carnevalesche sono riuscite ancora una volta ad alzare l’asticella rispetto all’anno scorso e dunque, a rendere ancor più arduo il compito della giuria. Un carnevale che però ha vinto grazie all’abilità e all’esperienza dei Manservisi, garanzia di successo, attrattività e di grande visibilità sui media nazionali e internazionali, dimostrata dall’enorme afflusso di persone di queste domeniche. La giornata si aprirà alle 14 con la sfilata delle Alfa Romeo del club centese e delle Ducati del club di Modena, l’immancabile energia del gruppo a piedi Figli delle stelle e il primo passaggio dei carri. Poi, le brasiliane, il ritorno del carneval party di Radio Bruno e la lettura del verdetto e dei premi collegati. Poi tutti in piazza Rocca per ascoltare il testamento di Tasi, sorridere davanti ai lasciti ai personaggi noti della città, tra sprone e satira e infine godere della bellezza e delle emozioni dello spettacolo piromusicale con incendio del castello. Tutto finito? No, perché l’appuntamento successivo sarà il goliardico e tradizionale funerale che sarà organizzato dall’associazione vincitrice del carnevale, alle altre 4 avversarie, tra zirudelle, prese in giro e divertimento.

Laura Guerra