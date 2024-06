Carrarese-Vicenza vale la serie B. E la finale è un gioco tra ex spallini

È fissato per oggi, con calcio d’inizio alle 17,30 allo stadio dei Marmi di Carrara, l’ultimo atto di una stagione di serie C durata oltre nove mesi, quantomeno per le società arrivate fino in fondo ai playoff. La finale di ritorno mette di fronte Carrarese e Vicenza, due squadre imbottite di ex spallini (Finotto, foto in maglia Spal, da una parte, mister Vecchi, Costa e Proia dall’altra) che si contendono un posto al sole in serie B.

Allo stadio Menti qualche giorno fa il match di andata è finito a reti inviolate, rimandando quindi il discorso sul campo della Carrarese: in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Si attende quindi la quarta società promossa in cadetteria, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti. Anche per iniziare a formulare ipotesi più concrete sulla composizione dei gironi.

A questo proposito, c’è molta curiosità sulla distribuzione delle squadre B dei club di serie A. Manca ormai soltanto l’ufficialità per decretare l’Ancona fuori dalla Lega Pro: bisogna aspettare il verdetto della Covisoc, che appare comunque scontato. Questo significa che con ogni probabilità il posto lasciato libero dalla società dorica verrà occupato dal Milan Under 23, che diventerà la terza ‘seconda squadra’ del nostro Paese dopo Juventus e Atalanta.

Se verrà confermata l’indicazione di non inserire le squadre B nello stesso girone (l’Atalanta ha giocato nel girone A, facendo slittare la Juventus nel B), inevitabilmente una delle tre formazioni – tutte collocate geograficamente nel Nord – si ritroverebbe ai nastri di partenza del girone C, quello del Sud. L’ipotesi prevalente al momento porta alla conferma dell’Atalanta nel girone A, all’inserimento del Milan nel B (assieme alla Spal) e allo spostamento della Juventus nel C. Senza dimenticare che una tra Latina e Campobasso dovrebbe spostarsi dal girone C al B. La società laziale è arrivata al decimo posto nell’ultimo campionato di Lega Pro nel girone C, mentre quella molisana ha vinto il torneo di serie D volando nei professionisti. Situazione in evoluzione.

s.m.