Carri, regali e leccornie: ultima sfilata del carnevale

Seconda e ultima domenica di sfilata a Poggio Renatico con il Carnevale dei Bambini, tra carri, regali dal cielo e leccornie. Nel pomeriggio di domani, dunque, torneranno a sfilare carri, gruppi a piedi, bambini e ci saranno anche momenti di spettacolo, il tutto, organizzato dal Comitato Carnevale. Lungo le vie, dalle 14, a colorare il paese e inondarlo di musica ci saranno i 5 infatti i coloratissimi e giganti manufatti in cartapesta e ad aprire la sfilata sarà il carro "La scuola dei Minions" interamente costruito dai bambini della scuola primaria attraverso il progetto "Il carnevale a scuola". Seguono poi i carri "Snoopy contro il Barone Rosso" del gruppo In amicizia veritas, "Ad ognuno i suoi demoni" del gruppo I macaron, "Non si sa che pesci pigliare" del gruppo Il grillo e infine "Bzzz, senza di lei non c’e’ vita" del gruppo Mollamai. Alla sfilata partecipa anche il Centro Sociale Il Noce con oltre 40 persone tra coreografie e maschere sempre molto originali dal tema ‘IL Messico di Zorro’ e ci sarà anche il trenino. Sarà presente anche il Rotary Club Cardinal Lambertini di Poggio Renatico che fornirà il proprio supporto al personale del carnevale. Non mancheranno i punti di ristoro a soddisfare anche il palato. Questa domenica il carnevale avrà anche la presenza della Strega Trilli che allieterà tutti i presenti con lo spettacolo ‘La magia del carnevale’ e per l’occasione, arriverà a Poggio Renatico anche la Contrada Borgo si San Giorgio di Ferrara che animerà la sfilata con le loro esibizioni musicali e gli incredibili giochi acrobatici delle loro coloratissime bandiere. E domani, si scoprirà anche chi sarà stato a vincere il concorso ‘A carnevale ogni vetrina vale’, iniziativa delle attività del territorio in collaborazione con il Carnevale, e premiazione direttamente in piazza. E il 25 maggio, ci sarà la sfilata in notturna.

Laura Guerra