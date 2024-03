Casa della comunità, si cambia. Servizi trasferiti nell’ala est

COPPARO

Alla Casa della Comunità ‘Terre e Fiumi’ di Copparo, da ieri, sono stati trasferiti al piano terra i servizi Ufficio Relazioni col pubblico (Urp) e punto di accoglienza, l’ambulatorio degli Infermieri di famiglia e di comunità (IFeC), l’ambulatorio del Centro di assistenza urgenza (Cau) - dotata di una sala comunicante per terapia e osservazione - e Continuità Assistenziale. "Il trasferimento all’ala est della Casa della Comunità, totalmente riqualificata, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale in via Roma – spiegano dall’Azienda Usl di Ferrara -, risponde alla scelta strategica di migliorare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza trasferendoli in una posizione più favorevole. Il progetto del nuovo blocco ambulatori che ha cambiato il volto dell’ala est si inserisce in un programma di opere di miglioramento della struttura copparese, finanziate in parte con fondi statali e in parte con fondi aziendali, per un importo complessivo di circa 360mila euro". Opere che vanno ad aggiungersi a quelle realizzate negli ultimi anni presso la struttura sanitaria, come la rinnovata sede di distribuzione farmaci, inaugurata nel 2021 e collocata in un’area più fruibile per l’utenza, e la ristrutturazione dell’Ospedale di Comunità. In previsione, anche i lavori legati al finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

v.f.