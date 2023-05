Casa della Salute, nuovi vertici Bonsi alla guida della struttura

Passaggio di consegne alla guida della Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ di Copparo. Ieri mattina, infatti, si è tenuto L’incontro di presentazione della nuova responsabile organizzativa Francesca Bonsi, che sostituisce Chiara Pavani che ha assunto un altro incarico in Azienda. All’appuntamento hanno partecipato il direttore del Distretto Centro Nord Marco Sandri, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, la dirigente delle Professionisti Sanitarie Area Infermieristica Margherita Spatola e Silvia Cirelli, referente della Direzione Infermieristica e Tecnica della struttura sanitaria copparese. A Francesca Bonsi, professionista afferente alla Direzione Infermieristica Tecnica che ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, è stato conferito il nuovo incarico, a seguito di un avviso di selezione interna, per le sue elevate competenze gestionali-organizzative. Il suo compito è quello di fungere da ‘facilitatrice’ per il funzionamento dei servizi e l’integrazione delle risorse multiprofessionali nelle strutture territoriali. "Grande soddisfazione da parte dell’Azienda e del sindaco di Copparo, che ringrazio per la partecipazione, per la nomina della professionista Bonsi che ha assunto questo incarico importante in un momento cruciale della sanità – ha dichiarato il dottor Sandri -, anche in considerazione degli sviluppi della Casa della Comunità copparese, che recentemente ha inaugurato il servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità. Il coordinamento della parte assistenziale assume un ruolo importante nel rispondere al compito di realizzare sempre più la medicina di prossimità, nell’interesse dei cittadini, in stretta collaborazione tra le varie figure professionali. Nel ringraziare la Direzione Infermieristica Tecnica di questa Azienda, ringrazio anche la dottoressa Chiara Pavani per la preziosa collaborazione fornita". "Il passaggio di consegne alla guida del coordinamento della Casa di Comunità ci dà modo di acquisire una professionalità", ha sottolineato il sindaco Pagnoni.