Casa Lea, parte il progetto per la rinascita

Al via la procedura per l’affidamento della progettazione e del recupero di Casa Lea (Laboratorio esplorazione ambientale), uno degli edifici più storici di Pontelagoscuro, risparmiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Sul portale appalti del Comune (https:appalti.comune.fe.itPortaleAppaltiithomepage.wp) l’avviso esplorativo per la ricerca di imprese e professionisti per l’esecuzione dei lavori, insieme allo sviluppo della progettazione. Al termine di questa fase (la scadenza è il 6 giugno) le ditte che faranno domanda (o selezionate tra queste) saranno invitate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto. L’importo dei lavori – con fondi Pnrr – è di 2 milioni 750mila euro, a cui si aggiungono 197mila euro per la progettazione. L’avvio dell’intervento per la fine dell’anno. L’edificio di via Padova 238 – che in origine ospitava la scuola elementare – è stato uno dei pochissimi risparmiati dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale che distrussero il 90% del paese. E’ vuoto ed inutilizzato poiché danneggiato dal terremoto del maggio 2012. Dopo essere stata scuola elementare, Casa Lea è stata sede delle Guardie Ecologiche Volontarie, dell’associazione Vulandra, del Gruppo Subacqueo Ferrarese e di numerose altre realtà territoriali tra cui Città Bambina. "Tramite un’opera di rifunzionalizzazione andremo a riempire nuovamente questo ‘contenitore’, rimettendolo al centro della vita sociale della località", dice il vicesindaco Nicola Lodi. "Sarà ristrutturato e dotato di impianti per garantire efficienti prestazioni energetiche e un utilizzo in contesti molto versatili", sottolinea l’assessore Andrea Maggi.