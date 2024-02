Casaglia, strada malmessa. La risposta della Provincia

Dopo la petizione di una cinquantina di cittadini che avevano segnalato alcune criticità lungo la strada provinciale 19 – che percorre le frazioni di Casaglia, Porporana e Ravalle – è arrivata la risposta della Provincia. A incontrare i residenti, ieri mattina, il consigliere provinciale Francesco Colaiacovo. "Siamo consapevoli dei problemi e che occorrerebbe fare di più per la messa in sicurezza di una rete di circa 800 chilometri di strade provinciali – così Colaiacovo – ma le risorse messe a disposizione dal governo non bastano a fare tutto ciò di cui c’è bisogno, con l’aggravante che i decreti ministeriali impongono una programmazione pluriennale che prevede necessariamente l’individuazione di interventi su specifiche strade provinciali, anche se nel frattempo dovessero sopraggiungere problemi su altre". In termini operativi, l’ente che ha sede in Castello, ha pianificato di riasfaltare l’arteria oggetto della petizione tra maggio e giungo 2024 in un tratto di 250 metri in località Casaglia. Un secondo intervento sarà predisposto per la posa di un nuovo manto stradale, che interesserà un successivo tratto di 1,5 chilometri, compreso tra l’inizio fino al centro di Casaglia (provenendo da Ravalle). Una volta terminata l’installazione di una linea elettrica di servizio per un impianto fotovoltaico, per il quale è da poco iniziato l’iter di realizzazione. Nel frattempo sono in corso contatti con il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara per la sistemazione di frane e quindi della pavimentazione stradale, oltre ad un aumento delle risorse destinate allo sfalcio erba a bordo strada lungo il percorso della provinciale nel tratto Casaglia-Ravalle-Porporana. L’introduzione di un limite dei 50 chilometri orari è poi previsto tra Casaglia e Ravalle per moderare la velocità dei veicoli.