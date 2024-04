Cccp, Gaznevada e Vasco Brondi. Super serata al ’Summer festival’

Nella rassegna musicale della quinta edizione del Ferrara Summer Festival - a firma dell’associazione Butterfly - si annuncia in programma una serata all’insegna della musica pop, rock, italo disco e punk rock. Giovedì 11 luglio in piazza Ariostea si esibiranno i CCCP ‘Fedeli alla linea’, a 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, saliranno sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024. Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP - Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Nella medesima serata salirà sul palco Vasco Brondi: a tre anni da ‘Paesaggio dopo la Battaglia’, il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto ‘Le luci della centrale elettrica’, l’artista annuncia una serie di concerti in programma e tra questi la tappa a Ferrara, città dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. I Gaznevada - in programma per l’11 luglio 2024 in piazza Ariostea - sono stati un gruppo musicale bolognese attivo tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta. Il sound era inizialmente una miscela di Punk rock, No wave e New Wave, e nella seconda metà della loro carriera si mossero sempre più verso sonorità pop e commerciali, sviluppando una particolare forma di italo disco. Una serata con gli artisti del territorio e una miscela musica per tutti i gusti, nell’ottica di rendere il Ferrara Summer Festival sempre più vario e dinamico. Vendita dalle ore 18 di oggi via TicketOne,TicketSms, TicketMaster, Viva Ticket. Fabio Marzola, presidente dell’associazione Butterfly: "È un vero piacere lavorare con i gruppi del nostro territorio ed in particolare con i CCCP con i quali abbiamo creato questa cornice unica in Italia: una triade musicale, ognuno con la propria musica ed il proprio stile, in un’unica serata esaltando un’artista ferrarese che stimo, come Vasco brondi. E con Ciro dei Graznevada, storico produttore dj dei ‘Datura’ collaboro e lavoro già da anni".

Si ricordano alcune date in calendario per la quinta edizione del Ferrara Summer Festival: venerdì 21 giugno in piazza Trento Trieste il format “Deejay Time” con la prima data del tour estivo; sabato 22 giugno la band francese AIR in piazza Trento Trieste; 26 giugno 2024 si esibirà sul palco in piazza Trento Trieste la cantautrice italiana Annalisa; giovedì 27 giugno in piazza Trento Trieste il format più amato d’Italia ‘Voglio Tornare negli anni 90’; martedì 2 luglio 2024 si esibiranno Coez e Frah - il duo ritorna insieme sul palco - che inizieranno il tour estivo da Ferrara. Il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste; il 6 luglio 2024 - in piazza Trento Trieste - ‘Tedua’; il 7 luglio 2024 ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina; I Pooh in piazza Ariostea lunedì 8 luglio; Tra questi anche un’unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che si esibiranno il prossimo 4 luglio sul palco del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea. Tutti gli appuntamenti sono visibili sul sito ferrarasummerfestival.it