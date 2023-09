C’è da imbiancare le elementari? Ci pensano i volontari-genitori

Imbianchini per un giorno. Nell’Argentano Fratelli d’Italia non opera solo a livello teorico, ma passa anche all’atto pratico e fa lavoro di squadra. Nei giorni scorsi un gruppo dei rappresentanti di partecipazione di FdI, insieme ai volontari del Comitato dei genitori di Consandolo, ha imbiancato un’aula della scuola primaria, così da renderla nuovamente a disposizione di studenti e docenti per il prossimo anno scolastico. "Una dimostrazione come lavorando assieme senza pregiudizi si possono portare a casa risultati significativi", commenta il referente argentano del partito di Giorgia Meloni, Nicola Fanini. Che conclude: "Grazie a Soelia per il supporto nell’operazione e a tutti i volontari che hanno reso possibile, collaborando, questa importante riqualificazione".

Una squadra di volontari, quindi, ha ridipinto le pareti della scuola così che al rientro i bambini troveranno un ambiente luminoso e rinfrescato. I genitori hanno dedicato il loro tempo al plesso dei figli cogliendo un duplice obiettivo: dare nuova vita alle pareti e intessere e rinsaldare le amicizie tra famiglie. Il Comitato lavora già da diversi anni con le scuole condividendo obiettivi, traguardi formativi, progetti e organizzando iniziative. Sono ormai appuntamenti fissi la partecipazione corale di genitori, bambini e docenti alle tante iniziative della scuola.

f.v.