C’è ’Extravaganza’, tutti in maschera per Ado

“The Extravaganza” è l’iniziativa benefica a favore dell’Ado, in programma sabato alle 20 nell’Imbarcadero 1 del Castello. Un evento in maschera, alla sua prima edizione, che si inserisce con ballo e cena nelle manifestazioni carnevalesche per dare un contributo alle attività di assistenza domiciliare oncologica della Fondazione di Ferrara. All’incontro, ieri, con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, la consigliera Ado Sabina Mirabella e la responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti. La suggestiva atmosfera del Castello diventa la location ideale per una serata con cena spettacolo e ballo in maschera. Considerata la finalità benefica dell’iniziativa, l’evento gode del patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali. Parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione per consentirne il prosieguo delle attività. "Una serata di festa – spiega Cristina Coletti – dove assoluta protagonista sarà la beneficenza. Il fatto che ogni evento sia finalizzato a raccogliere fondi a beneficio delle attività di Ado, eccellenza del territorio per l’assistenza gratuita in hospice e a domicilio dei malati oncologici, è un qualcosa che arricchisce l’intera comunità e aiuta a coltivare quel senso solidaristico già molto forte nella cittadinanza ferrarese".

"La Fondazione Ado – prosegue la consigliera Sabina Mirabella – sta facendo tanto, grazie all’immancabile sostegno dell’assessore Coletti e grazie ad iniziative come queste, che consentono di fare conoscere la nostra mission. Le attività della Fondazione sono sempre più in espansione, di recente abbiamo iniziato percorsi di Pet Therapy che stanno portando tanti benefici ai nostri assistiti". Balli, giochi e cibo sono gli ingredienti per una festa spassosa e misteriosa, con riconoscimento finale. Chi indosserà il costume migliore si aggiudicherà infatti il premio come miglior maschera. Il costo della cena è di 35 euro per gli adulti e di 25 euro per i bambini.