"C’è Geronimo Stilton". Folla di bimbi in piazza

Con i personaggi di Geronimo e Tea Stilton in piazza Guercino, a Cento, si è aperto il Festival del Premio di Letteratura per ragazzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. E’ appunto per festeggiare il 25° compleanno del personaggio che Ascom Confcommercio insieme al Comitato commercianti ha voluto riportare in città dopo tanti anni, il famoso topo giornalista che è stato accolto con calore dai tantissimi bimbi, tutti con il libro in mano, cantare e ballare assieme a loro.

"Un bel pomeriggio, la gioia di vedere tanti bimbi con un libro in mano – ha detto Silvia Pediali di Confcommercio Cento – il nostro scopo è che i bimbi non debbano sempre per forza avere in mano un cellulare o telematici ma che abbiano anche l’abitudine alle immagini e alle parole stampate su carta facendo capire che la tradizione scritta va mantenuta e valorizzata. Erano entusiasti di comperare il libro e fare il firmacopie". Plauso anche dall’assessore al commercio Filippo Taddia. E grazie alla Fondazione Carice venerdì, alle 18, in salone Credem arriverà anche l’autrice Elisabetta Dami, mamma di Geronimo Stilton alla quale sarà consegnato uno speciale riconoscimento. Giorni del Festival che sono ricchi di eventi dedicati ad un pubblico di ogni età, con spettacoli e incontri con ospiti illustri facendo confluire a Cento tantissimi ragazzi. Si susseguiranno Lectio Magistralis, incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, gruppi di lettura, proiezioni di film, mostre, letture per bambini, e gli incontri con Davide Bonazzi, Flavio Soriga, Serena Baldelli, Neil Packer, Maria Parr, Lois Lowry, Sasa Stanisic, Ilaria Urbinati, Roberta Isola, Mariangela Ciavarella. Gran finale sabato, alle 11, al salone Credem con la cerimonia di premiazione della 46ª edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi che ha avuto una giuria popolare di oltre 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia, da Palermo a Bolzano, con alcune classi di scuole italiane estere. Oggi invece, alle 11 alla sede della Fondazione Carice, l’inaugurazione della Mostra degli illustratori.

l. g.