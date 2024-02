Cena della vergogna, primo interrogatorio

Sono iniziati ieri con un primo indagato gli interrogatori dei 24 ragazzi finiti sotto inchiesta per ‘la cena della vergogna’. Una serata in un ristorante del centro che, tra cori beceri e minacce, è costata l’iscrizione nel registro degli indagati per reati che vanno dall’apologia di fascismo all’istigazione all’odio razziale. Finora gli indagati sono 24, ma l’inchiesta è destinata ad allargarsi. Digos e squadra mobile hanno svolto attività giudiziaria anche durante il weekend al fine di risalire ad alcuni nomi che mancherebbero all’appello. Si tratta di persone che, quella sera, sarebbero uscite dal locale prima dell’arrivo delle volanti. In tutto i partecipanti dovrebbero essere una trentina.