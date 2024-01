Cene di beneficenza per Gaia e Ion

La solidarietà non si ferma, ma anzi, pensa sempre più a dare un aiuto a chi è in difficoltà, soprattutto se del territorio. Si chiama ‘Uniti per Ion’ ed è la cena benefica che avrà luogo al Kitsch di Camposanto organizzata dall’Associazione Senza Fili, 38 e dintorni e Pazzesko, per raccogliere fondi da destinare a Ion, un 23enne di Alberone affetto dalla Pans/pandas. La Fidas di Renazzo, invece, aspetta tutti il 25 gennaio all’ex bar parrocchiale di XII Morelli per una degustazione di formaggi , marmellate e balsamico, raccogliendo fondi per aiutare Gaia che a 20 anni sta combattendo nuovamente contro una terribile malattia, e la mamma Barbara.