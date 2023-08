"Centese in piazza, mancano le strutture"

La non assegnazione alla Centese Calcio dei campi allo Spallone ha fatto insorgere non solo la società, che da tempo chiede più spazio vista la grande mole di vivaio giovanile, ma soprattutto i genitori dei giovani calciatori che hanno deciso di mettere in piedi una mobilitazione. E’ così che sotto lo slogan ‘Tutti in piazza per la Centese’ hanno decisi di darsi appuntamento domani alle 18 in piazza Guercino, iniziativa lanciata sulla pagina social della tifoseria e dei genitori dove il malcontento è scritto a lettere cubitali, vogliosi di far sentire la loro voce. Si parla di un settore giovanile da più di 350 famiglie coinvolte e sia genitori che mister si lamentano della risultanza del bando, che assegna ad altra società lo Spallone, denunciando il pericolo di doversi trovare a limitare le iscrizioni al proprio settore giovanile per mancanza di strutture.