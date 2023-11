Cento anni nei cieli. Aeronautica nella storia: "Sulle ali dei ricordi. Le nostre origini"

Un fiore all’occhiello della nostra provincia e non solo. L’Italia guarda al Coa, comando operazioni aerospaziali dell’aeronautica militare come un avamposto di sicurezza aerea, ma anche come un simbolo di modernità. Per questo motivo, il Comune di Ferrara ha deciso di conferire il 7 novembre la cittadinanza onoraria a questo importante distaccamento e base militare.

Intanto, ieri, è stata inaugurata la mostra sui cent’anni del Coa. All’apertura sono intervenuti gli assessori Marco Gulinelli e Cristina Coletti, Paolo Govoni della camera di commercio, il generale e comandante del comando operazioni aerospaziali, Claudio Gabellini. Ieri si è svolta una visita alla mostra ’La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni’ allestita all’ex Refettorio di San Paolo in via Boccaleone. Il comandante Gabellini ha sottolineato l’importanza dell’esposizione: "Sono molto contento di questa mostra itinerante. Soprattutto perché ha fatto tappa qui a Ferrara, capoluogo della provincia che ci ospita nella base di Poggio Renatico. Ritengo un successo che questa esposizione sia giunta qui e, per di più, in una cornice sontuosa, che impreziosisce ancor di più la mostra. Un allestimento che dovevamo alla città di Ferrara per far conoscere le nostre origini e per fare capire dove vogliamo andare in futuro".

Il Coa assicura, quale comando di componente aerea dell’aeronautica militare, l’efficace impiego del potere aerospaziale attraverso un processo di pianificazione e di condotta delle operazioni, in Patria e nei Teatri fuori dai confini nazionali. Rappresenta altresì il referente unico dell’aeronautica militare per la difesa aerea, la difesa missilistica e per il coordinamento e controllo del traffico aereo operativo, delle missioni di ricerca e soccorso e dei trasporti aerei militari.