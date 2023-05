Cento di questi voli "Aeronautica, con le ali proiettate verso il futuro"

di Lucia Bianchini

"Siamo una forza armata giovane, compiamo cento anni, ma proiettata verso il futuro e fortemente radicata con il nostro territorio. Per noi la terra estense è casa nostra e ci piace farci conoscere ed offrire un’immagine di ciò che facciamo in tutte le occasioni". Così il generale Gabellini del Comando operazioni aereospaziali di Ferrara ha presentato l’iniziativa ‘Cento di questi voli’, che si tiene nel weekend dalle 9 alle 21 al centro commerciale Il Castello, con il patrocinio del Comune. I clienti del Castello possono ammirare un aliante del Gruppo Volovelistico Ferrarese in esposizione in piazza Bata, mentre nel parcheggio, in prossimità dell’ingresso Est, l’Aviosuperficie di Aguscello espone un velivolo ultraleggero e per gli appassionati di modellismo la mostra di aeromodelli di varie dimensioni messi a disposizione dal 123° Club Frecce Tricolori e Gruppo Ala Azzurra. In Galleria sono inoltre esposte le divise ufficiali dell’Aeronautica Militare Italiana, a cura del Coa, Comando operazioni aereospaziali e i bambini possono provare l’ebbrezza del volo, con istruttore dedicato, grazie al simulatore ‘Celestino’ messo a disposizione da A.A.A. Sezione di Ferrara. Domani, dalle 17 alle 18, appuntamento con ‘Una vita da Top Gun’, conferenza a cura del colonnello Pilota Michele Morelli, unico pilota in Aeronautica Militare ad aver volato su tutti i velivoli caccia-intercettori della Difesa Aerea, come F-104, Tornado, F-16, Eurofighter. A rappresentare il Comune è l’assessore al turismo Matteo Fornasini: "È un’iniziativa prestigiosa, organizzata in occasione del centenario dell’Aeronautica, a cui esprimiamo la nostra gratitudine. Credo che iniziative come queste arricchiscano tutta la città e rappresentino una testimonianza concreta e reale della vicinanza della nostra città all’Aeronautica". "È per noi fondamentale dialogare con il territorio e attirare iniziative di questo tipo", spiega Francesco del Biase, direttore del centro commerciale. Concorda Nicola Lodi, asset manager di Eurocommercial properties. "Vogliamo che il centro non sia solo destinato a shopping e acquisto, ma un contenitore in cui organizziamo eventi e manifestazioni che riguardano il territorio, vogliamo dialogare con la comunità". In questi giorni l’aeronautica è impegnata nell’emergenza alluvione in Romagna: "Siamo stati i primi a intervenire – racconta Gabellini –, recuperando 309 persone dai tetti, grazie al 15° stormo di Cervia e al lavoro di coordinamento svolto dalla base di Poggio Renatico".