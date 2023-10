"Cento: Nuovo Pilastrino Votivo a San Giorgio e alla Beata Vergine Maria"

CENTO

Da domenica, Cento ha un nuovo pilastrino votivo, simbolo di fede e devozione, luogo dove i fedeli possono rivolgere una preghiera "L’associazione Crocetta odv da anni promuove la valorizzazione, promozione e cura di pilastrini, edicole votive del territorio – spiega il presidente Giacomo Balboni - La proposta di alcuni anni fa di costruirne uno nuovo mi ha fatto molto piacere e la cerimonia d’inaugurazione di ieri ancor di più". Momento che è stato un evento importante per la città di Cento in quanto il pilastrino è un nuovo luogo di culto che arricchisce la città e rappresenta un simbolo di fede e devozione per i fedeli. "L’idea di realizzarlo era nata più di 10 anni fa dalla famiglia Diozzi, proprietaria del terreno – prosegue - in accordo con la ditta Campagnoli Costruzioni che ha realizzato e sta concludendo la lottizzazione "San Giorgio" a lato di via Sant’Orsano con le nuove vie S.Giorgio e S.Petronio".

Da qui lo spunto per la dedica. "Domenica, alla presenza dei fratelli Campagnoli, con gli operai che l’hanno realizzato, della famiglia Diozzi, numerosi residenti e tanti altri cittadini – conclude Balboni - è stato benedetto dal parroco di Penzale Don Enrico Faggioli, questo nuovo Pilastrino dedicato alla Beata Vergine Maria ed a San Giorgio a protezione delle famiglie che abitano nella zona e come testimonianza ed incoraggiamento a comportarci come i Santi. All’ultimo, non ha potuto partecipare il vicesindaco Vito Salatiello. Sarà poi il Comune di Cento, tra qualche mese, il proprietario e gestore delle aree del nuovo quartiere, tra cui anche il pilastrino".