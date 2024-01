"Centro assistenza urgenza. Bondeno sarà la prima nell’Alto Ferrarese"

"Entro la metà dell’anno presso l’attuale Casa della Comunità ‘Fratelli Borselli’ sarà aperto il primo Centro di assistenza Urgenza (Cau) dell’Alto Ferrarese". Lo si apprende dalle pagine del Municipio, il periodico dell’amministrazione comunale, arrivato nelle case del centro storico tre giorni fa. Davide Verri, ex sindaco e consigliere d’opposizione andava chiedendolo da tempo. "Il riordino della sanità sarà basato sulla Medicina di prossimità e vedrà le Case della Salute finalmente come elemento strutturale dell’assistenza territoriale – aveva premesso Davide Verri nei giorni scorsi –, l’Ospedale di Comunità dovrà dare risposte per la presa in carico dei pazienti a bassa complessità e i CAU, centri assistenza urgenza, tratteranno i codici bianchi e verdi sulla base di quanto sperimentato con successo presso la Casa della Salute San Rocco a Ferrara, a Copparo e Comacchio. Ben venga quindi la riforma anche del servizio Emergenza Urgenza 118. Anche a Bondeno, l’auspicio – aveva sottolineato – è che l’amministrazione si spenda concretamente.

L’ambulatorio CAU potrebbe offrire risposte, con accesso diretto, per i casi urgenti, ma a bassa complessità clinica e dare assistenza a coloro che necessitano di risposte appropriate in integrazione all’attività svolta, si dice, dal Medico di Medicina generale".

"Entro la metà del prossimo anno – dice Saletti – avremo un Cau attivo e funzionante composta da una equipe medico-infermieristica in grado di fornire immediate risposte ai bisogni dei pazienti".

Le prestazioni che si effettueranno nel Cau saranno ad accesso diretto, senza appuntamento. e saranno effettuate anche medicazioni e altre prestazioni infermieristiche. L’ex sindaco Verri, che proprio sulla battaglia per l’ospedale aveva basato la sua prima campagna elettorale nel 1999 portando in piazza fiumi di persone, plaude alla notizia ma critica l’atteggiamento della maggioranza: "Il solo rammarico – dice – è che il Consiglio comunale non sia mai stato informato direttamente della situazione, nonostante i tanti solleciti e le precise richieste sui nuovi servizi annunciati e soprattutto sulle modalità di gestione".

Nel frattempo proseguono i lavori della villa storica. Il cantiere è in corso.

Claudia Fortini