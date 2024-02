"Centro coagulazione, addio fiore all’occhiello della nostra sanità"

Caro Carlino,

sembra di poter dire che la buona sanità di cui l’emilia romagna non manca di fregiarsi viene continuamente e poco per volta rivisitata al ribasso. Il 23 febbraio ha chiuso battenti quello che era uno dei fiori all’occhiello della sanità ferrarese, il centro della fisiopatologia della coagulazione dell’arcispedale Sant’Anna di Corso Giovecca. I numerosi pazienti del centro saranno deviati al già fagocitato laboratorio analisi per il prelievo, mentre per quel che riguarda la consulenza non ci saranno più medici di riferimento per i pazienti e ciò risulta una lacuna incolmabile. Il messaggio che passa in questi giorni agli utenti del centro è che nei prossimi giorni ci si dovrà avvalere di un numero di telefono, che come tanti altri dopo un po’ sarà intasato ancorché irraggiungibile, o in alternativa, dovendosi recare direttamente a cona a cercare il medico che sia in grado di prendere in carico il paziente. A parere di molti la questione si rivela piuttosto seria, dal momento che i pazienti del centro si avvalgono della terapia per problemi importanti legati a patologie che non correttamente trattate e seguite conducono a conseguenze nefaste come ictus ed eventi trombotici. Va detto per inciso che poter far riferimento a medici ematologici al Sant’Anna di corso Giovecca si rende indispensabile per una corretta gestione dei pazienti e della terapia in corso i poichè si tratta di pazienti in massima parte in età avanzata della nostra città. Si invitano ad intervenire nel merito la federazione centri terapia anticoagulante e le associazione italiana pazienti anticoagulati. Organismi che ricevono il 5x1000 delle donazioni e dei lasciti

Mauro Fabbiani

* * *

VIGARANO, IL COMUNE

NON RISPONDE

ALLE SEGNALAZIONI

Caro Carlino,

mi chiedo perché alle elezioni c’è sempre più astensione e posso garantire che sicuramente ci siamo stancati delle dichiarazioni che fanno i politici anche locali per poi fare poco e niente. Un esempio qui a Vigarano a dicembre hanno pubblicizzato sul sito del comune la possibilità di segnalare problemi a cui avrebbero risposto entro 30 giorni. Siamo a fine febbraio e di una segnalazione fatta subito nessuna notizia di risposta. Nel frattempo le strade e i marciapiedi sono da terzo mondo ma inaugurazioni di monumenti o commemorazioni per andare sul giornale tante. Meno chiacchiere e lavorare e forse la gente si avvicinerà ancora.

r. b.