Centro di assistenza e urgenza. Da lunedì scatta l’apertura h24: "Per le patologie meno gravi"

Risposte in tempi rapidi sulle urgenze sanitarie 24 ore su 24. Da lunedì prossimo il Centro assistenza urgenza (Cau) alla Cittadella San Rocco non chiuderà mai. Il servizio, nato per garantire una risposta in tempi rapidi alle urgenze sanitarie non gravi sarà quindi operativo tutti i giorni h 24 ore, nel settore 19 della Casa della comunità di corso Giovecca. L’ampliamento della fascia oraria per garantire la copertura totale, tutti i giorni e le notti, si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze della popolazione sulla base dell’incremento dei dati di attività: dall’apertura, avvenuta il 26 settembre 2022 ad oggi, infatti, il servizio si è sempre più ampliato (con apertura h12, poi h16 e ora h24) arrivando a superare i 10.800 accessi.

L’obiettivo. Lo scopo principale rimane quello di garantire la presa in carico dei cittadini con problemi urgenti, ma meno gravi, evitando di intasare i pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi ed evitando quindi di affrontare i tempi di attesa che spesso li caratterizzano per la gestione dei codici bianchi e verdi. In provincia di Ferrara sono presenti quattro Cau: oltre a quello di Cittadella San Rocco sono attivi i centri nelle Case della Comunità di Comacchio (da marzo 2023, aperto dalle ore 8 alle 20), Copparo (da luglio 2023, aperto dalle ore 8 alle 20) e Portomaggiore (da novembre 2023, aperto dalle ore 8 alle 14, per cui è prevista una prossima apertura h16 nel mese di febbraio).

Attività. Il centro effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida e appropriata risposta nell’area delle cure primarie, in integrazione all’attività svolta dal medico di medicina generale e dal servizio di Continuità assistenziale. Non è un pronto soccorso e nemmeno un punto di primo intervento, così come non è prevista assistenza pediatrica e ginecologica. Si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto - ma di modesta entità – i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi: ad esempio manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune. La dotazione di personale prevede la presenza di un medico e di un infermiere per turno. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 si accede dall’ingresso in corso Giovecca 203 o da Rampari S. Rocco 15, dalle o 19 alle 8 accesso garantito da corso Giovecca 199 (accesso Continuità assistenziale/Guardia medica).