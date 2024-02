Centro per le famiglie. Donati giochi per bimbi

CENTO

Il Centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese, a Cento nei giorni scorsi ha ricevuto dall’associazione culturale "Ragazzi in Movimento" di Poggio Renatico, giocattoli e giochi di società da destinare alle diverse attività ludico ricreative per bambini e adolescenti che frequentano la struttura. L’iniziativa nasce dall’associazione e dai commercianti del Comune di Poggio che, in occasione delle feste natalizie, hanno raccolto giochi ancora in buono stato regalati dai bambini del territorio nell’etica del riuso e nel gesto benefico. Il Sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti, ha supportato l’iniziativa suggerendo la destinazione dei doni e accompagnando al Centro per le Famiglie il vicepresidente Francesco Melillo e un membro fondatore Jessica Galletti dell’associazione culturale.

Un’iniziativa importante non solo per i regali ricevuti ma per la scoperta delle iniziative che Ragazzi in Movimento realizza e promuove a favore della cittadinanza. Occasione anche per visitare gli spazi del Centro dedicati alle tante attività per diverse fasce d’età. Il Centro per le Famiglie ringrazia, per l’organizzazione finalizzata al generoso gesto, il Sindaco Garuti, Ragazzi in Movimento. "Un grande ringraziamento alle famiglie e ai volontari di Poggio Renatico che hanno promosso la raccolta di giochi per il Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese – ha voluto rivolgere un pensiero il sindaco di Cento Edoardo Accorsi - Le nostre comunità si dimostrano sempre generose e attente ai bisogni dei più piccoli. Un gesto importante che rafforza le relazioni tra i Comuni, ringrazio qui il Sindaco Garuti, e il tessuto solidale e associativo dei nostri territori".