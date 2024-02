Cestista morto a 15 anni nello schianto, altro rinvio per l’udienza

L’udienza preliminare per la tragedia di Marco Lelli Ricci, il quindicenne cestista bolognese deceduto in un incidente tra Renazzo e Pilastrello, slitta a giugno. Dietro al rinvio disposto dal giudice Silvia Marini ci sono un paio di questioni tecniche. La prima è legata all’attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale, chiamata a valutare l’opportunità di disporre il non luogo a procedere in caso di episodi in cui la morte di una persona sia causata (nei reati colposi, ovviamente) da un congiunto. Il verdetto della Consulta avrebbe ricadute sul procedimento in questione in quanto tra gli imputati figura il padre del giovane. La seconda ragione è legata alle trattative in corso sul fronte del risarcimento del danno alle parti civili, la madre e il fratello della vittima. Il caso tornerà quindi in aula il 26 giugno.

La tragedia di Marco si è consumata la sera del 3 aprile 2022 in via Nuova. Lelli Ricci perse la vita dopo che l’auto guidata dal padre finì nella voragine del cantiere aperto per il rifacimento di un ponticello. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per sei imputati, accusati a vario titolo di omicidio stradale. Per il padre del giovane che era alla guida dell’auto, le accuse parlano di responsabilità legate alla velocità e al non aver prestato adeguata attenzione alla segnaletica. La ragazza che era alla guida dell’auto la cui targa è stata rinvenuta vicino alla voragine avrebbe invece urtato la recinzione a protezione dello scavo senza preoccuparsi di ripristinarla. Per quanto riguarda i due funzionari della Provincia – ente proprietario della strada – e i due responsabili dell’azienda che stava eseguendo le opere, si parla invece di ’cooperazione colposa’ per non aver predisposto la segnaletica del cantiere in modo adeguato.