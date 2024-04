"Che emozione rivedere la chiesa di San Paolo. I ricordi dell’infanzia"

Caro Carlino,

che emozione e commozione ho provato entrando in San Paolo dopo tanti anni! E’ stata la Chiesa della mia fanciullezza. Non avevo l’invito ma ho trovato fortunatamente posto tra alcune sedie per i non invitati in fondo e ho assistito alla messa mentre mi tornavano alla mente alcuni ricordi di quel lontano tempo. Finita la guerra, quasi subito la parrocchia chiamò i bambini al catechismo. Si occupava di noi la signora Ventura, molto vicina alla chiesa: per anello aveva una croce d’oro fatta ad anello. Fu un’impresa per mia zia trovare la stoffa per il vestito della comunione: non c’era nulla ma da un rappresentante di Milano che veniva in negozio di mio papà riuscì ad avere della stoffa bianca e lei mi confezionò l’abito. Al mattino ci fu la comunione e al pomeriggio la cresima nel Palazzo del Vescovo. Alla messa della domenica stavamo nei banchi del transetto di destra e li vedevo il “mio” San Sebastiano che ho ritrovato. Ci sarà l’occasione per vedere meglio il restauro ma ho visto tutto bello. Peccato che non abbia potuto ascoltare l’omelia del Vescovo e un discorso alla fine: non si capiva nulla! Mi chiedo se con tutta la tecnologia di oggi questo possa succedere. Sono contenta di essere arrivata a vedere la chiesa San Paolo riaperta dopo troppi anni, una chiusura che era una ferita per Ferrara. Grazie.

Pasquina Ferrari

* * *

Caro Carlino,

a sinistra si è più intransigenti su certi temi, mentre gli elettori di destra sono decisamente di bocca buona. È quello che viene da pensare guardando i manifesti di Fratelli d’Italia con la faccia di Giorgia Meloni e con lo slogan: “con Giorgia l’Italia cambia l’Europa” . Sappiamo tutti che Meloni non andrà mai in Europa ma, mentre a sinistra è successo un putiferio quando la segretaria del Pd ha provato a fare la stessa cosa, a destra tutto tace. A sinistra è una mancanza di rispetto verso gli elettori mentre a destra ”tutto fa brodo “. Ricordiamo tutti le frasi di Berlusconi irrispettose nei confronti delle donne. A sinistra indignazione, a destra grandi risate (anche delle donne presenti ). Qual è la conclusione? La società va verso un futuro pieno di menefreghismo, di decadimento di valori, aumento di arroganza e violenza verbale ma, mentre a sinistra qualche tentativo di resistenza si vede, a destra queste cose vengono tollerate senza problemi. Berlusconi, con le sue televisioni, fu l’antesignano di questi disvalori.

Andrea Finotti