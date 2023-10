Chef per una sera, dal primo al dolce in 12 lezioni. Poi la cena è servita

Al Vergani si può essere ‘Chef per una sera’. Ripartono i corsi di cucina serali per adulti organizzati dall’istituto alberghiero Vergani-Navarra.

"È un progetto che nasce molti anni fa – racconta Ombretta Calzolari, docente di cucina –, fermato a causa del Covid, che dallo scorso anno abbiamo con successo recuperato, costruendolo non più su due mesi ma sull’intero anno scolastico. Abbiamo già dato un titolo ad ogni serata ed inserito i piatti che saranno preparati in base alla stagione e alle festività". Il progetto è strutturato in 12 incontri, autonomi e monotematici, ciascuno indipendente dagli altri, a cui ci si iscriverà singolarmente, per un massimo di circa 16 allievi. Per ciascuna delle serate verrà richiesto un contributo a titolo di rimborso spese per le materie prime, la dispensa, la docenza e l’assicurazione. Le lezioni si terranno dalle 18,30 alle 22,30 a cui seguirà una cena con i piatti preparati. Prima delle lezioni sarà cura degli allievi delle classi 2C e 2D predisporre tutti gli ingredienti per i corsisti. Si partirà giovedì 26 ottobre con i primi piatti a base di pasta fresca, per poi passare agli gnocchi, ai secondi di carne, ad un menù di pesce per la vigilia di Natale, menù vegetariano e uno vegano, street food e finger food, la tavola del riuso, la pasticceria in occasione di San Valentino, una proposta pasquale con la collaborazione della pasticcera dell’istituto e per concludere un buffet estivo.

Lucia Bianchini