"Ciao Paolo, amico, collaboratore e socio. Orgogliosi di averti conosciuto"

Riceviamo e pubblichiamo

Ciao Paolo,

la notte tra sabato e domenica è venuto a mancare Paolo Micalizzi, giornalista, critico e storico del Cinema. Noi lo ricordiamo con riconoscenza e affetto perché è stato nostro amico, socio e collaboratore del CDS OdV. Recentemente siamo stati orgogliosi per avere contribuito, insieme al Circolo Negozianti, alla realizzazione di un suo sogno oltre che di una importante iniziativa per la città di Ferrara, la creazione del “Centro Documentazione Studi e Ricerche del Cinema Ferrarese” presso il Palazzo Roverella all’interno del quale dispensava la sua notevole competenza riconosciuta a livello nazionale. In tale progetto Paolo aveva donato tutta la sua notevole documentazione al Centro, consistente in documenti iconografici (manifesti, locandine, fotografie), film e documentari, libri e cartelle con notizie e recensioni sulle opere realizzate nel territorio ferrarese oltre ad avere organizzato e diretto numerose iniziative di successo. Nei giorni scorsi Paolo, tornato dal festival del Cinema di Venezia e a da altre iniziative in giro per l’Italia, nel corso della sua incessante attività, aveva prodotto un articolo per la Newsletter del CDS e un articolo per l’Annuario Socio Economico Ferrarese 2024, di prossima pubblicazione; pertanto, abbiamo avuto l’onore della sua collaborazione fino all’ultimo. Porgendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ci piace ricordarlo così, sempre impegnato e appassionato della sua attività.

Cds Cultura OdV