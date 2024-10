Cibo scaduto in azienda, sequestri e multa

CENTO

Un giovane denunciato per furto e danneggiamenti e un’azienda di produzione di budelli multata, per cibo scaduto.é il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cento e dai colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna. Controlli straordinari che sono stati eseguiti nei giorni scorsi, hanno effettuato nei giorni scorsi dei controlli straordinari per prevenire i cosiddetti reati predatori.

In centro. Nel corso delle attività i carabinieri della Stazione di Cento sono intervenuti presso un ristorante del centro storico, dove un venticinquenne straniero era entrato brandendo una bottiglia di vino e disturbando i clienti del locale. L’uomo, dopo essere stato allontanato da alcuni dipendenti, per tutta risposta ha danneggiato alcuni oggetti all’uscita del locale e ha rubato una lanterna. Subito dopo è stato individuato da una pattuglia dei militari dell’Arma ed è stato portato in caserma per successivi accertamenti. Poi è scattata la denuncia per danneggiamento e furto aggravato.

Controlli alimentari. Il personale del Nas di Bologna ha invece ispezionato una ditta produttrice di budelli per insaccati, che opera sul territorio centese. Qui i militari dell’Arma ne hanno trovati di scaduti e hanno proceduto quindi al loro sequestro. Si tratta di trecentocinquanta chili di materiale scaduto e sequestrato per un valore di 7.500 euro circa. Da qui è poi scattata la sanzione per duemila euro.. Nel corso delle attività il NAS ha anche proceduto alla verifica di un poliambulatorio privato, senza riscontrare nessuna violazione.

Nel corso del servizio straordinari di controlli sono state complessivamente identificate 22 persone di cui sette straniere, controllati anche dieci autoveicoli e tre esercizi commerciali. Controlli straordinari dei carabinieri che proseguiranno anche nelle prossime settimana, in vari ambiti.

l.g.