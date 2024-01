Ciclovia, ’Terre unite’: "Risultato ottenuto grazie al sindaco"

TERRE DEL RENO

Il gruppo consiliare Terre unite torna sul successo ottenuto attraverso il bando regionale per la realizzazione della ciclovia, che porterà al Comune un investimento di due milioni e mezzo, ma gli esponenti vogliono puntualizzare anche diversi concetti espressi dall’opposizione. "Per questo grande risultato, va riconosciuto il merito ad amministrazione e tecnici comunali, che si sono dimostrati anche lungimiranti – dicono dal gruppo di Terre Unite - infatti attraverso le loro scelte e il lavoro di questi mesi, si è arrivati all’avallo da parte della regione di stanziamenti che porteranno a grandi opere pubbliche, con un notevole risparmio per i cittadini del comune". E attaccano. "Spiace però constatare che anche davanti a questi risultati, l’opposizione guidata da Francesco Margutti, non perda occasione di mettere in mostra tutto il suo astio per aver perso le elezioni – proseguono - Il consigliere ha in passato accusato il Comune di perdere tempo, inventando scadenze. E messo di fronte all’evidenza, si assume il merito, millantando di aver insegnato a tutti come si amministra, non solo Terre del Reno, ma anche i Comuni dell’alto ferrarese. Ci teniamo dunque a ricordare a Margutti che il progetto della ciclovia è infatti condiviso e concordato con le amministrazioni di 5 comuni, di cui Terre del Reno è capofila proprio grazie alle capacità amministrative". E puntualizzano. "Questo percorso è stato ideato e portato avanti con determinazione dal nostro sindaco da gennaio 2019 quando non esisteva Futuro Comune e forse nemmeno l’intenzione di Margutti di candidarsi – concludono - suggeriamo al consigliere di opposizione di informarsi meglio".