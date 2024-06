Cinema, al Parco Pareschi la rassegna estiva

Al via domani ‘Arena Coop Alleanza 3.0’. La rassegna di cinema all’aperto che per il quinto anno con questo titolo torna al Parco Pareschi (corso Giovecca 148, Ferrara) a cura di Arci Ferrara, in programma da lunedì 10 giugno a domenica 1° settembre. L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina nella Sala della Musica della sede comunale di via Boccaleone. All’incontro sono intervenuti rappresentanti l’assessore alla cultura Marco Gulinelli, la presidente e il vice presidente di Arci Ferrara Francesca Audino e Mattia Antico, la direttrice di Legacoop estense Chiara Bertelli e la consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 Patrizia Luciani. Da lunedì 10 giugno fino al 1° settembre, quindi torna l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva al Parco Pareschi, grazie al supporto del mondo cooperativo ferrarese di Legacoop Estense. La manifestazione organizzata da Arci Ferrara APS, con il patrocinio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia Romagna e dell’Università degli Studi di Ferrara, riconferma per il quinto anno di fila il nome di Arena Coop Alleanza 3.0, con oltre 80 serate di cinema all’aperto. l programma, come di consueto, è suddiviso in due parti (10 giugno - 21 luglio, 22 luglio - 1 settembre), e vede al suo interno i maggiori successi della stagione cinematografica passata nelle sale, ma anche nuove uscite ed anteprime, oltre che una serie di appuntamenti speciali: dai restauri targati Cineteca di Bologna ai titoli della rassegna ’Accadde domani’, che porta ogni anno al parco registi e autori in dialogo con il pubblico. Immancabile la proiezione gratuita promossa dalle cooperative partners della manifestazione in occasione del Coopsday - Giornata Internazionale delle Cooperative. "Il sostegno a questa manifestazione è coerente con il modo della Cooperativa di essere parte integrante del territorio in cui opera - sottolinea Patrizia Luciani - La cultura vissuta anche attraverso momenti aggregativi ricopre un ruolo fondamentale nella costruzione di un benessere diffuso e inclusivo e in questo ruolo la Cooperativa crede in maniera convinta".

L’edizione di quest’anno prevede una selezione ricca di numerosi successi di pubblico e critica, tra i quali per la serata di apertura, la Palma D’Oro 2023 Anatomia di una caduta di Justine Triet, l’enorme successo di pubblico C’è ancora domani di Paola Cortellesi, il pluripremiato film di Matteo Garrone Io Capitano, e il vincitore del premio Oscar per il Miglior Film Straniero La Zona di Interesse, ma anche tra gli altri Povere Creature, Past Lives, Perfect Days, nonché anteprime tra cui la nuova pellicola di Lanthimos, Kinds of Kindness.. Continua l’attenzione per il cinema nostrano grazie alla rassegna ‘Accadde domani - un anno di cinema italiano’ promossa da FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e Agis Emilia Romagna. Ad aprire questa serie di appuntamenti, due proiezioni molto amate dal pubblico: Palazzina Laf - domenica 16 giugno alla presenza del regista Michele Riondino.

"Anche quest’anno tante cooperative hanno rinnovato la fiducia al cinema estivo di Ferrara, un’iniziativa di valore che conferma una volta di più la capacità di raggiungere un pubblico ampio con una proposta di grande qualità culturale", afferma la direttrice di Legacoop Estense Chiara Bertelli. Inizio proiezioni alle 21.30. Apertura Parco alle 20.45.