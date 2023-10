Cinquantadue anni dopo il diploma si ritrovano per una serata speciale Ex compagni di scuola del Monti si rincontrano dopo 52 anni al ristorante Il Pirata di Voghiera. L'idea è di Agostino Bindi, tributarista di Bondeno, che ha contattato 14 ex compagni per organizzare una réunion. Una giornata unica.