"Cispadana e Circonvallazione, nodi irrisolti"

Viabilità, economia, possibilità di arrivare all’effettiva inaugurazione di due opere strategiche per il territorio: Cispadana e Circonvallazione Ovest. Se una cosa doveva indicarla, l’incontro tra gli imprenditori di Bondeno e il candidato alle europee della Lega, Stefano Bargi, è che il mondo dell’impresa attende risposte. Era presente anche il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini. "Gli imprenditori chiedono infrastrutture viarie – sintetizza le posizioni Bargi –. A cominciare dalla Cispadana, che è un’opera attesa da molti anni come infrastruttura autostradale regionale, che però non ha portato finora a nessun risultato concreto – spiega Bargi –. Mentre dovrebbe dare una risposta all’economia locale, con benefici non solo per il territorio modenese, ma anche per le imprese di Bondeno". C’è poi il tema della Circonvallazione nella zona Ovest della città matildea, che permetterebbe di completare la viabilità esistente e di collegare Bondeno con il polo delle ceramiche e il Modenese. "L’interlocuzione, in tal senso, è avviata da tempo – ricorda Fabio Bergamini – e la circonvallazione si dovrebbe realizzare attraverso lo sblocco dei fondi Fsc, dopo che Bondeno ha finanziato di tasca propria le opere propedeutiche e la progettazione". L’interrogativo, in questo caso, "è quello di assicurarci che l’abbandono di Bonaccini, che non sarà più alla guida della Regione, non sia la causa di una strozzatura dell’iter già avviato – dice Bargi –. Si tratta di opere che vanno avviate senza tergiversare, assicurandoci che non ci siano ulteriori impasse".

Claudia Fortini