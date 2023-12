Città e geografia dei sentimenti. Un secolo di foto nel libro di Magri

Domani alle 17 nella sala Verde di palazzo Roverella avrà luogo la presentazione del libro di Carlo Magri dal titolo ‘Ferrara, 100 anni fa ed oggi, nelle immagini dei social-web’ (Carmelina Editore, 2023). "La città delle 100 meraviglie" (De Pisis) , attraverso il succedersi delle immagini fotografiche, si racconta, nell’avvicendarsi maestoso di un secolo, fra fantasia e realtà. Il teatro urbano si apre, la storia comincia: tutto diventa sfida al tempo sospeso, in cui è avvolta l’atmosfera di questa città. Le immagini affiorano con la forza misteriosa di un sogno. Avviene così che, come per incanto, chiese, palazzi, piazze, strade e vicoli, dimore e umili abitazioni, evochino le voci di dentro la sua comunità e dei suoi personaggi più famosi. Una sintesi felice dello spirito di avventura e del romanzo di Ferrara (Bassani), in un viaggio di scoperta cui anche l’associazione De Humanitate Sanctae Annae partecipa, con la concessione del logo. Un viaggio dentro le geografie dei sentimenti di chi abita gli spazi e che prova le intense emozioni di chi gli sta accanto. Riccardo Modestino dialogherà con l’autore e con il pubblico, in una comune ricerca delle radici.