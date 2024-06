Clinica pediatrica Unife. Ecco ’Movement Abc’, un dono per aiutare i movimenti dei bimbi

Uno strumento diagnostico capace di individuare i bambini a rischio di compromissione della funzione motoria e di suggerire la diagnosi di disturbo dello sviluppo della coordinazione. Si chiama Movement Abc, ed è il dono che il Rotary Club Ferrara Est ha consegnato nei giorni scorsi alla Clinica Pediatrica dell’Università di Ferrara, in un incontro in Rettorato alla presenza della Rettrice di Unife Professoressa Laura Ramaciotti, della professoressa Agnese Suppiej, ordinaria di pediatria dell’Ateneo estense e Direttrice dell’Unità Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna, del presidente del Rotary Club Ferrara Est Dottor Paolo Govoni e dell’ingegner Michele Grassi presidente dell’Associazione Giulia. "Ringrazio il Rotary Club Ferrara Est per questa donazione frutto di una collaborazione con un’istituzione prestigiosa – ha sottolineato la Rettrice Ramaciotti –. Anche la ricerca clinica in medicina ha necessità di essere supportata, sostenerla è dunque rilevante sia per l’impatto diretto delle nuove conoscenze cliniche per la salute del cittadino, sia per favorire più in generale l’applicazione delle conoscenze che provengono dalla ricerca di base. Le ricadute nell’ambito della ricerca clinica comportano anche la crescita professionale dei giovani medici in formazione specialistica, che l’Università prepara per affrontare le sfide sanitarie del nostro tempo". "La coordinazione motoria è una funzione alla base della fluidità del movimento, dell’equilibrio e della destrezza manuale, può essere compromessa in diverse patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale – ha spiegato la professoressa Suppiej –. Nelle bambine e nei bambini è molto difficile valutarla mediante un normale esame neurologico perché il cervello non è ancora maturo. Fra le linee di ricerca clinica nell’ambito delle neuroscienze pediatriche vi sono due progetti per i quali lo strumento Movement ABC sarà fondamentale. I progetti di ricerca sono affidati a due dottorande della Scuola di Dottorato in Neuroscienze traslazionali e Neurotecnologie di Unife: il primo studio, seguito dalla Dottoressa Giuditta Pellino, riguarda la valutazione del disturbo della coordinazione motoria in alcuni tipi di epilessie pediatriche. Il secondo, affidato alla Dottoressa Cristina Forest, riguarda la valutazione della prognosi a lungo termine, che comprende la valutazione della coordinazione motoria nei bambini che hanno sofferto alla nascita di encefalopatia ipossico-ischemica".

"I soci del Rotary Ferrara Est, con entusiasmo, hanno promosso una raccolta fondi finalizzata all’acquisto del Movement Abc – ha dichiarato Paolo Govoni, presidente del Rotary Club Ferrara Est –. Ringrazio sentitamente la Rettrice Laura Ramaciotti e la direttrice della Clinica Pediatrica Agnese Suppiej per la collaborazione". "Lo strumento verrà utilizzato da una Neuro-psicologa formata che frequenta la Clinica Pediatrica grazie a una borsa di ricerca dell’Associazione Giulia", ha affermato Michele Grassi, Presidente dell’Associazione Giulia.