Club 'Vecchie Ruote' di Bondeno dona 1.170 euro alla Fondazione Ado per cure palliative

Anche quest’anno il club ’Vecchie ruote’ di Bondeno non ha fatto mancare il suo sostegno alla fondazione Ado. Da diversi anni il circolo matildeo si rende promotore di raccolte fondi in favore di Adp e per il 2024 ha devoluto una generosa offerta di 1.170 euro che verranno interamente destinati a sostegno delle attività assistenziali al domicilio ed all’interno degli hospice di Ferrara e Codigoro. Alla cerimonia di consegna del contributo erano presenti il sindaco di Bondeno Simone Saletti. il presidente di Vecchie ruote Silvano Cornacchini. il vicepresidenrte Ildebrando Negri e il presidente Ado Gisella Rossi. La Fondazione ADO Ets è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha, come obiettivo primario, quello di fornire cure palliative a pazienti con neoplasie in fase avanzata o con malattie croniche gravemente invalidanti. La Fondazione, costituita nel 2014, nasce nel 1998 come associazione di volontariato.