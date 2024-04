Cna e sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro si garantisce prima di tutto con una gestione corretta dei contratti di lavoro e degli appalti e subappalti. Per scongiurare infortuni, incidenti e vere e proprie tragedie è necessario conoscere preliminarmente gli obblighi normativi e avere le competenze necessarie ad applicare e rispettare le regole. E’ questo il punto di partenza del seminario tecnico che si terrà domani a partire dalle 14 nella sala convegni di Cna Ferrara, organizzato dal “Gruppo Salute, comfort e sicurezza” di Ferrara (Inail, Inps, Itl,; Ausl, Università, Provincia e Comune di Ferrara) e da Edilform Estense, l’ente paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza sul lavoro, in cui sono rappresentati i sindacati (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e le associazioni imprenditoriali (Ance, Cna, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Agci) di categoria. ’Contratti di lavoro gestione degli appalti in edilizia’: questo titolo del seminario, gratuito e aperto a tutti. "Nel corso del seminario, che sta già registrando una fortissima partecipazione – spiega Cna –, verranno esaminate le principali criticità rilevate dagli organi di vigilanza nell’ambito dei contratti in edilizia e nelle modalità di subappalto. Sarà l’occasione per fare il punto sugli aggiornamenti normativi, per dare informazioni sugli adempimenti da rispettare e su come garantire un’efficace gestione della sicurezza nei cantieri in presenza di appalti, subappalti e prestazioni d’opera". Dopo i saluti istituzionali del Prefetto Marchesiello e del Presidente della provincia Padovani, interverranno per Edilform Estense il Presidente Paolo Mazzini e il consigliere Carlo Rivetti, Sabrina Cherubini dell’Ispettorato Territoriale del lavoro e Amelio Faccini, dell’Unità operativa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dlel’AUSL Ferrara. Coordina i lavori Maddalena Coccagna, docente del Dipartimento di architettura di Unife.